Het sprintformat gaat dit jaar op de schop als de World Motor Sport Council (WMSC) het voorstel goedkeurt, normaal gesproken een hamerstuk. Tijdens een speciale vergadering van de internationale autosportfederatie (FIA) en commercieel rechtenhouder (FOM) in Londen zijn beide partijen overeengekomen het schema opnieuw te wijzigen. De sprint shootout en sprintrace zijn uit elkaar getrokken.

Er was de nodige kritiek op het sprintformat van afgelopen seizoen. Om teams en fans tegemoet te komen is het schema voor een sprintrace, komend seizoen zijn er zes gepland, als volgt samengesteld: op vrijdag staan VT1 en en de sprintkwalificatie op het programma. Een dag later volgen de sprintrace en kwalificatie voor het hoofdnummer. De Grand Prix wordt als vanzelfsprekend op zondag gehouden.

Tijdens de bijeenkomst, waarbij namens de FIA single-seater director Nikolas Tombazis aanschoof en namens de FOM topman Stefano Domenicali, werd ook voorgesteld het aantal motoren per coureur van drie weer naar vier te verhogen. Ook hiervoor zal de WMSC formeel nog goedkeuring moeten geven.