Na vijf jaar afwezigheid is de GP van China terug op de Formule 1-kalender. Dit weekend reizen Max Verstappen en consorten af naar het Shanghai International Circuit voor de vijfde ronde van het kampioenschap en tevens de eerste sprintrace van het jaar. Een pittig weekend dus, maar nu dreigt het evenement ook nog eens in het water te vallen. Lees hier het weerbericht voor de GP van China.

LEES OOK: Tijdschema GP China: Zo laat beginnen de sessies

Het sprintformat maakt dat het weekend in Shanghai een flinke uitdaging wordt voor de coureurs. De teams krijgen slechts één trainingssessie waarna ze meteen in het diepe worden gegooid met de sprintkwalificatie. En dat terwijl de oefenrondjes over het Shanghai International Circuit zo kostbaar zijn – de Formule 1 heeft hier immers sinds 2019 niet meer geracet. Het zorgde alvorens de coureurs naar China afreisden al voor commentaar.

LEES OOK: Coureurs kritisch over sprintrace tijdens GP van China: ‘Moeten we niet riskeren’

Weerbericht GP China

De laatste weersvoorspellingen maken het weekend allesbehalve makkelijker. Het zal het hele weekend bewolkt zijn boven het Chinese asfalt, maar ook de nodige buien maken hun opwachting. Op vrijdag is er vooral in de middag veel kans op nattigheid, met een maximale temperatuur van rond de 21 graden. De sprintkwalificatie kan dus zomaar een regenachtige bedoening worden.

Op zaterdag is het vooralsnog niet veel beter. Ook dan wordt het niet warmer dan 21 graden en is er veel kans op neerslag. De Formule 1 maakte zich al op voor een turbulente eerste sprintrace, maar met de aangekondigde buien is de chaos compleet. Tijdens de race op zondag is het nog steeds bewolkt en zakt het kwik naar zo’n 19 graden Celsius. De kans op regen is dan wel afgenomen, naar verwachting wordt het een droge Grand Prix.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je NU in de winkel of is hieronder digitaal te bestellen (met gratis verzending!)