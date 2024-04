Max Verstappen moest het na een regenachtige sprintkwalificatie doen met de vierde plaats op de grid. Toen het in SQ3 met bakken uit de hemel kwam in Shanghai, schroefde hij net als ieder ander intermediates onder zijn Red Bull. Toch kon deze band niet voorkomen dat hij een aantal uitglijders maakte. Achteraf denkt Verstappen dat P4 het maximale was voor de sprintkwalificatie in China.

Achteraf gaf Verstappen bij Sky Sports toe dat het geen makkelijke laatste sessie was op het Shanghai International Circuit. Toen het in SQ3 losbarstte werd het direct spekglad op het Chinese asfalt. Dat maakte de besturing van zijn RB20 niet makkelijker. “Het was ongelofelijk glad”, merkte Verstappen op. “Ik kon geen temperatuur in mijn banden krijgen. Het was moeilijk om de auto op de baan de houden, het voelde alsof ik op ijs reed.” Na twee afgekeurde rondjes (door track limits) was zijn derde poging genoeg voor P4.

Volgens Verstappen is het dan ook volledig terecht dat hij op P4 is geëindigd in de sprintkwalificatie. “We hebben deze plek verdiend”, vervolgde hij. “Het werkte gewoon niet onder deze omstandigheden.” Toch heeft de drievoudig wereldkampioen ook iets positiefs te melden na de vrijdag in Shanghai. “Toen het nog droog was, zaten we er goed bij. Daar ben ik blij mee.”

De Nederlander start zaterdag achter polesitter Lando Norris, Lewis Hamilton en Fernando Alonso. Een goede start is belangrijk, want hij vertrekt straks vanaf de verkeerde kant van de baan. “Het is niet ideaal, want daar ligt een stuk minder grip”, legde hij uit. “Een goede start is noodzakelijk en daarna wordt het een lange stint op een enkele set banden. Dat kan nog interessant worden.”

