De coureurs stonden donderdag voor een raadsel. In aanloop naar de GP van China en tevens het eerste sprintweekend van het jaar, wierpen velen van hen alvast een blik op het asfalt. De laatste keer dat hier een Formule 1-auto overheen scheurde, is immers al even geleden. Het oppervlak riep meteen vraagtekens op. “Het ziet eruit alsof ze het geverfd hebben”, zei Max Verstappen donderdag in een persconferentie.

De Nederlander was (in verband met het nieuwe sprintformat) al sceptisch over de GP van China, maar het ogenschijnlijk geverfde asfalt was voor hem een nieuw pijnpunt. “Geen idee wat dat betekent voor de grip, dus daar moeten we meteen achteraan”, verzuchtte hij. Ook oud-teamgenoot Daniel Ricciardo was verbaasd over de staat van het circuit. “Het lijkt alsof er een verflaag op zit”, concludeerde ook hij. “Ze hebben iets met het oppervlak gedaan.”

Inmiddels kunnen we vaststellen dat het niet om een laagje verf gaat. Het asfalt is gecoat met een zogeheten laag bitumen. Deze stroperige vloeistof wordt in Nederland voornamelijk gebruikt in dakbedekking en is gebaseerd op aardolie. Echter, in Azië en Amerika gebruiken ze dit ook om wegen mee te coaten. Tijdens de GP van China dient het vooral als een beschermende laag voor het asfalt. Waar de coureurs een verflaagje dachten te spotten, zien ze eigenlijk plekken van de baan waar het bitumen loslaat.

Dat kan nog wel eens voor riskante situaties zorgen. In de vrije training zagen we al dat de baan niet overal evenveel grip biedt aan de Formule 1-bolides. Tijdens de openingsfase van de oefensessie leek het Shanghai International Circuit meer op een glij- dan een racebaan. Er werden een aantal slippertjes gemaakt, vooralsnog zonder ongelukken.

