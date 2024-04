Lance Stroll heeft bij het enige en ook cruciale trainingsuur voor de Grand Prix van China, het eerste sprintnummer van dit jaar, de snelste tijd genoteerd. De Canadees houdt, voor volle tribunes, collega Oscar Piastri en ook Max Verstappen ruim achter zich.

Er zijn door de coureurs in aanloop naar het eerste en enige trainingsuurtje enkele vraagtekens gezet bij de Chinese Grand Prix. Zo heeft Max Verstappen zich hardop afgevraagd waarom uitgerekend de race in Sjanghai is uitverkoren voor het eerste sprintnummer van 2024. Niet de meest logische optie in zijn optiek, aangezien Formule 1 er de afgelopen vijf jaar door de Corona-pandemie en naweeën daarvan niet heeft geracet met de huidige generatie auto’s.

En dan is er nog de mysterieuze, donkere toplaag van het asfalt die de coureurs zien en ontdekken tijdens de zogenaamde trackwalk, het traditionele verkenningsrondje op de donderdag. Hoewel de baan vorig jaar volgens Chinese officials opnieuw is geasfalteerd, verbaast iedereen zich over het bovenste laagje. “Het lijkt erop alsof de baan geverfd is in plaats van geasfalteerd”, stelt Verstappen. “Geen idee wat dat met de grip van de auto’s gaat doen.”

Het antwoord volgt snel. De baan lijkt in de openingsfase meer op een glij- dan een racebaan. De slippertjes leveren geen schade op. Verstappen zet in de eerste serie runs, de teams moeten in het enige trainingsuurtje een bomvol programma afwerken, de toon. Hij is een fractie sneller dan collega Sergio Pérez. Voor wat het waard is, want alle soorten banden – van hard tot zacht – worden getest. Door het sprintformat is de tijd data te verzamelen voor de juiste afstelling immers zeer gelimiteerd.

De training wordt na ruim een kwartier onderbroken. Een bermbrandje, waarschijnlijk ontstaan door de vonk van een van de auto’s, zorgt voor kort oponthoud. Een oplettende marshal brengt met de brandblusser snel redding. Charles Leclerc schiet na een half uur als eerste onder de tijd van Verstappen door, maar doet dat wel op een zachtere bandensoort. Die tijd blijft vanzelfsprekend niet staan. In de slotfase, bij de kwalificatiesimulaties en een al sterk geëvolueerde baan, meldt Lance Stroll zich vooraan. De Canadees is ruim drie tiende sneller dan Oscar Piastri, die namens McLaren zonder heel hoge verwachtingen naar de Chinese metropool is afgereisd, en Max Verstappen.