Lando Norris reed in SQ3 door een flinke hoosbui naar de snelste tijd en zette zichzelf op pole voor de sprintrace in China. De sprintkwalificatie begon weliswaar droog, maar tegen het einde van SQ2 vielen de eerste druppels. De McLaren-rijder was ‘nerveus’ voor de laatste sessie op het Shanghai International Circuit, maar trotseerde met succes de regen. Hamilton en Alonso complementeren een top drie zonder Red Bull.

LEES OOK: Sprintkwalificatie GP China: Norris domineert nat spektakelstuk, Verstappen P4

“Het was tricky“, reageerde een uitgelaten Lando Norris na de sprintkwalificatie. “Het is altijd moeilijk om zo’n sessie in te gaan, toen het nog droog was ging het verrassend goed.” Pas in SQ3 begon het echt hard te regenen en werden er overal intermediates onder de auto geschroefd. “Dat moet je wat risico’s gaan nemen”, verklaarde Norris. “Ik was best nerveus want ik wist dat het zou gaan regenen. Het laatste rondjes was alles of niets, jammer dat het geen echte quali is”, lachte hij. “Het is zeker een verrassing maar ik ben erg tevreden.”

Track limits

Even werd het rondje van de McLaren-coureur ongeldig verklaard, ten gevolge van track limits. Daardoor stond Lewis Hamilton – de laatste winnaar van de GP van China – bovenaan de tijdschema’s. Een beslissing van de stewards gaf de doorslag en verpestte het feestje voor het team van Mercedes. Na luttele seconde werd Norris’ rondje hersteld en was het de 24-jarige Brit die aan het langste eind trok in Shanghai.

Hamilton moest het doen met de tweede plek, vlak voor concurrent Fernando Alonso. De Aston Martin-coureur bleek sterk op het Chinese asfalt en was aan het eind van de streep goed voor de derde tijd. Regerend wereldkampioen Max Verstappen viste naast de top drie en strandde op P4.

Lando Norris krijgt zijn polerondje terug van de stewards:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je NU in de winkel of is hieronder digitaal te bestellen (met gratis verzending!)