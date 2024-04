In een knotsgekke, kletsnatte finale van de eerste sprintkwalificatie in 2024, is Lando Norris de lachende derde. De Brit wint het spektakelstuk in China met ruim een seconde voorsprong op Lewis Hamilton. Max Verstappen finisht als vierde, net achter Fernando Alonso.

Na de zware kritiek op het sprintformat van 2023, vooral van de coureurs en teams, is de Grand Prix van China het eerste decor voor de vernieuwde versie. De wijzigingen zijn niet heel groot, maar wel logischer. Zo is de sprintkwalificatie van zaterdag naar vrijdag gegaan, de reguliere kwalificatie van vrijdag naar zaterdagmiddag. De sprintrace is vervroegd naar de zaterdagochtend. Een verbetering, vindt Mercedes’ teambaas Toto Wolff. Alleen uit historisch oogpunt. “Want de reguliere kwalificatie in de Formule 1 hoort op zaterdagmiddag te zijn.”

De eerste sessie van de sprintkwalificatie wordt in het begin geteisterd door lichte regenval. Daardoor is het direct erg druk op de baan. Na twaalf minuten noteert Sergio Pérez, er is na de vrije training in recordtempo een nieuwe vloer onder zijn RB19 gemonteerd, de snelste tijd. Lando Norris en Max Verstappen volgen op korte afstand. Tot groot vermaak van de Chinese fans overleeft Zhou Guanyu de eerste schifting, Logan Sargeant, Alex Albon (Williams), Esteban Ocon, Pierre Gasly (Alpine) en Yuki Tsunoda (Visa RB) lukt dat niet.

Een tweede bermbrandje, op exacte dezelfde als in VT1, zorgt voor enige vertraging bij de start van de tweede kwalificatieronde. In de pitstraat is het een drukte van belang: banden worden koud en de regen kan volgens de boordradio’s elk momenten gaan vallen. Verstappen gaat als een van de laatste coureurs de baan op. Het blijkt een gerechtvaardigde keus. Voordat de regen echt losbarst, klokt hij de beste tijd. Zhou is samen met teamgenoot Valtteri Bottas de opvallendste gast in de top-10. Zijn debuut voor eigen publiek is met een plekje in SQ3 nu al geslaagd. George Russell (Mercedes), Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg (Haas), Daniel Ricciardo (Visa RB) en Lance Stroll (Aston Martin) zijn klaar.

Voor de beslissende sessie hebben alle tien coureurs de intermediate-banden onder de auto gegooid. Het regent en de intensiteit neemt, zo blijkt bij boordradiogesprekken voor de start, naar verwachting toe. Het is daarom opnieuw spitsuur in de pitstraat, voor de durfals en regenspecialisten liggen er kansen. De finale is er eentje om in te lijsten: spectaculair en steeds wisselende koplopers.

Verstappen belandt in een van zijn snelle ronden in het gravel, Lewis Hamilton lijkt pole te gaan pakken. Maar Norris is degene die met meer dan een seconde voorsprong op zijn Britse collega de lachende derde is. Nadat zijn snelste rondetijd hem eerst wordt afgepakt wegens tracklimits, wordt die beslissing even snel weer teruggedraaid. Fernando Alonso (derde) en Verstappen (vierde) vormen zaterdagochtend in de sprintrace de tweede startrij.