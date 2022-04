Max Verstappen is bij de Laureus Awards uitgeroepen tot Sportman van het Jaar 2021 voor het behalen van zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. Hij schrijft daarmee geschiedenis als eerste Nederlandse sporter ooit die deze prestigieuze prijs in de wacht sleept.

Verstappen nam het bij de Laureus Awards op tegen tennisser Novak Djokovic, American Football-legende Tom Brady, zwemmer Caeleb Dressel, atleet Eliud Kopchoge en voetballer Robert Lewandowski.

Uiteindelijk is de 24-jarige Verstappen dus verkozen tot Sportman van het Jaar 2021. Hij krijgt de prijs voor zijn prestaties vorig jaar, toen hij het opnam tegen zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Met tien zeges en een recordaantal van achttien podiumplaatsen veroverde hij zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 na een uitermate spannend seizoen. De titelstrijd werd pas in de laatste ronde van de laatste race, de Grand Prix van Abu Dhabi, beslist nadat de twee met een gelijke stand die race ingingen.

Lees ook: Verstappen blij met ‘absoluut verdiende’ zege in Imola: ‘We hebben alles goed gedaan’

“Mijn dank gaat uit naar iedereen van de Laureus Academy die op mij gestemd heeft”, reageert Verstappen op het ontvangen van de prestigieuze Laureus Award. “Maar ik doe dit niet alleen: het is het hele team dat achter mij staat, dat aan twee auto’s werkt om ervoor te zorgen dat we kunnen presteren waardoor ik de kans kreeg om het kampioenschap en deze prijs te winnen”, aldus de Nederlander, die de prijs aan vader Jos opdraagt. “Zonder hem zou ik hier niet staan. Tot op de dag van vandaag waardeer ik elk moment dat we samen delen in dit succesverhaal. Hopelijk volgen er nog veel meer.”

Verstappen was de tweede Nederlander ooit die genomineerd was voor deze ‘Oscar’ voor sporters. Zwemmer Pieter van de Hoogeband maakte in 2001 kans op de prijs voor Sportman van het Jaar.

Beeld: Laureus