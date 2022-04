Na zijn uitvalbeurt in Melbourne was Max Verstappen nog kritisch op Red Bull, maar na zijn grand slam in Imola en Red Bulls dubbelslag aldaar, is hij vol lof over het team.

In zekere zin gaat Verstappens optreden zelfs nog verder dan een traditionele grand slam, het pakken van pole, de snelste ronde rijden in de race en die vervolgens winnen na elke ronde op kop te hebben gereden. Imola was immers een sprintweekend, en Verstappen wist ook de sprintrace nog eens te winnen.

“Vrijdag en zaterdag zaten we er als team al bovenop en leek het een sterk weekend te worden”, zegt Verstappen, die dat zondag dus met zijn zege bevestigd zag worden. Makkelijk was het niet per se. “Want je weet nooit hoe het gaat met het wisselvallige weer. Als team hebben we alles echter goed gedaan.”

“We hebben dit als team ook heel erg verdiend”, vindt Verstappen. Van de start tot de strategie en pitstops, alles was ‘goed gemanaged’, zo haalt hij aan.

Inhaalslag in WK

Aangezien titelrivaal Charles Leclerc blunderde en slechts zesde werd, heeft Verstappen zijn achterstand in het WK dit weekend flink teruggebracht – van 46 naar 27 punten. De Nederlander is ook van de zesde naar de tweede plek in het WK opgeklommen.