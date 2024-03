Max Verstappen heeft weer eens zijn onvrede geuit over Drive To Survive. Alle coureurs worden geacht hun zegje te doen in de immens populaire Netflix-documentaire, maar voor Verstappen is het een van de meest vervelende verplichtingen. De drievoudig wereldkampioen vindt dat de serie een vertekend beeld geeft van wie hij nu echt is.

In aanloop naar het raceweekend in Australië waren Max Verstappen en Visa RB-coureur Daniel Ricciardo te gast in het Australische praatprogramma The Project. Ricciardo verdedigde daar dat zijn voormalig teamgenoot wel degelijk humor heeft. De grappige kant van Max Verstappen ontbreekt vaak in Drive to Survive, waardoor sommige fans een vertekend beeld krijgen van de Nederlander. Volgens Verstappen heeft dat te maken met de manier waarop het programma in elkaar zit.

“Je ziet maar weinig van wie ik ben in Drive to Survive, daarom vind ik het niet leuk om te doen”, aldus Max Verstappen. “Het is maar een interview, ik zit gewoon op een stoel in een donkere kamer, dat haat ik echt. De vragen gaan altijd over F1-gerelateerde zaken, waar ik niet graag over praat.”

“Je krijgt een microfoon voor je neus en dan moet je maar praten over het seizoen”, vervolgde hij. Dan heb ik liever gewoon een luchtig gesprek, iets leuks. Daarbij zijn sommige dingen zijn ook gewoon privé.” Daniel Ricciardo sprong meteen in de bres voor Verstappen. “Naast al die serieuze interviews heeft hij echt een goed gevoel voor humor”, lachte de Australiër.

Toekomst bij Red Bull

Naast zijn perikelen met Drive to Survive werd Max Verstappen natuurlijk ook gevraagd naar zijn toekomst in de Formule 1. Het is geen geheim dat de spanningen hoog oplopen binnen Red Bull. De drievoudig wereldkampioen is al veelvuldig gelinkt aan een transfer naar een ander team. Maar ook daar praat Verstappen liever niet over. “Ik ben er niet zo mee bezig”, aldus de Nederlander. “Ik heb een contract tot 2028, dat zegt genoeg denk ik.”

