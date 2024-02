Netflix publiceerde dinsdag 20 februari een trailer voor het nieuwste seizoen van Drive to Survive. Het zesde seizoen van de F1-documentairereeks behandelt het afgelopen jaar in de wereld van de Formule 1. De serie belooft weer genoeg spannende kijkjes achter de schermen te geven!

In de trailer zien we onder andere wat lijkt op een exitgesprek tussen Lewis Hamilton met Mercedes-teambaas Toto Wolff. Zou er dan toch iets gebeurd zijn tussen de twee? Verder zien we Red Bull-chef Horner die opmerkt dat reservecoureur Daniel Ricciardo een razendsnelle ronde rijdt in de RB19. “Met die ronde zou hij naast Max Verstappen moeten staan…” Bekijk de hele trailer hieronder.



