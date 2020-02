25 dagen tot groen licht: 25 overwinningen voor Niki Lauda

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap F1 telt FORMULE 1 in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen gaan voor VT1 in Melbourne. Vandaag: 25 overwinningen voor Niki Lauda. De Oostenrijker won zijn laatste race in 1985 op Zandvoort, voorlopig de laatste Nederlandse Grote Prijs.



Niki Lauda maakt zijn Formule 1-debuut voor March tijdens zijn thuisrace in 1971. Een jaar later rijdt hij 12 races voor het Britse team. In 1973 stapt Lauda over naar BRM. Overal maakt de Oostenrijker indruk, maar bij gebrek aan een echte topauto blijven topresultaten uit. Daar komt in 1974 verandering in.

Op aanraden van Clay Regazzoni haalt Enzo Ferrari Lauda naar zijn team. In zijn vierde race voor de Scuderia is het prijs. In Spanje snelt Lauda vanaf pole naar zijn eerste overwinning. Een jaar laat wint hij in zijn Ferrari 312T zijn eerste wereldtitel. In 1976 lijkt zijn carrière voorbij. Lauda crasht zwaar op de Nürburgring. Het duurt even voor gestopte medecoureurs hem uit zijn auto kunnen bevrijden, met erge brandwonden tot gevolg.



25 overwinningen voor Niki Lauda

Het einde van Lauda’s carrière wordt gevreesd, maar de Oostenrijker is een strijder. Uiteindelijk maakt Lauda zes weken na zijn ongeluk zijn comeback in Monza. Hij eindigt meteen vierde. Lauda blijft nadien nog 9 seizoenen actief in de Formule 1. Van 1971 tot 1985 start hij in 171 grote prijzen voor onder meer Ferrari en McLaren. In totaal verzamelt Niki Lauda 25 overwinningen, de laatste in 1985 op Circuit Zandvoort, en drie wereldtitels. Vlak voor de Grote Prijs van Monaco 2019 overlijdt Lauda na maandenlange gezondheidsproblemen.

