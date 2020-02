26 dagen tot groen licht: 26 punten in de F1 voor Stoffel Vandoorne

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap F1 telt FORMULE 1 in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen gaan voor VT1 in Melbourne. Vandaag: Stoffel Vandoorne die 26 punten scoorde in zijn Formule 1-carrière.



Stoffel Vandoorne maakt zijn F1-racedebuut in 2016. Tijdens de Grand Prix van Bahrein vervangt hij de geblesseerde Fernando Alonso. Hij blijft teamgenoot Button voor in de kwalificatie en scoort op zondag meteen het eerste punt van 2016 voor McLaren. Een jaar later krijgt de Belg een volwaardig zitje bij het team uit Woking.

In een McLaren die nooit competitief is, scoort Vandoorne als rookie 13 punten in zijn eerste volledige seizoen. Hij doet daarmee amper onder voor zijn ervaren teamgenoot Alonso. In 2018 scoort de Kortrijkzaan 12 punten. Op vlak van kwalificatie kent Vandoorne een desastreus seizoen. Hij slaagt er geen enkele zaterdag in om Alonso voor te blijven.

Na twee jaar Formule 1 en 26 punten verlaat Stoffel Vandoorne de koningsklasse en trekt hij naar de Formule E. Naast zijn elektrisch racen fungeert Vandoorne in 2019 als simulatorcoureur voor Mercedes. Dit jaar is hij gepromoveerd tot reservecoureur voor het Duitse team, opnieuw in combinatie met een zitje in de FE, ook bij Mercedes.

