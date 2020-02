Vandoorne is in 2020 reserve van Mercedes F1

Dat heeft Mercedes bevestigd. Vandoorne deelt zijn rol van reserve bij Mercedes met Esteban Gutíerrez. De Vlaming en Mexicaan zijn allebei ex-Formule 1-coureur. Vandoorne reed in 2017 en 2018 41 races voor McLaren. Gutiérrez kwam van 2013 tot en met 2016 tot 59 starts voor Sauber en Haas.

Vandoorne en Gutiérrez zullen de werkzaamheden als reserve delen, meldt Mercedes. Voor Vandoorne is het sowieso een duobaan: hij racet immers ook in de Formule E voor Mercedes. De Belg gaat na drie races aan kop in de elektrische raceklasse.

Lees ook: Mercedes onthult W11: evenaart Hamilton Schumacher met deze bolide?

Vandoorne was ook vorig jaar al aan Mercedes’ Formule 1-team verbonden, toen zat hij geregeld in de simulator. Ook reed Vandoorne afgelopen seizoen Formule E voor HWA, dat nu in het Mercedes-fabrieksteam is overgegaan. Met zijn nieuwe rol versterkt Vandoorne zijn relatie met Mercedes verder.

Super happy to be part of @mercedesamgf1 as their Reserve Driver this season. 🎉

Let’s get to business here at the #MexicoCityEPrix and defend that lead in the championship. 👊#wedrivethecity #ABBFormulaE #drivenbyEQ pic.twitter.com/DV2CcuZQDw

— Stoffel Vandoorne (@svandoorne) February 14, 2020