22 dagen tot groen licht: 22 races op de kalender in 2020

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap F1 telt FORMULE1 in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen gaan voor VT1 in Melbourne. Vandaag: de 22 races op de kalender in 2020.

Doorheen de geschiedenis van de Formule 1 is het aantal races in een seizoen gestaag gestegen. Tijdens het eerste wereldkampioenschap Formule 1 in 1950 telde stonden er zeven races op de kalender, in 1985 was dat aantal gestegen naar zestien. Dit jaar staan er 22 races op de kalender, al is de Grote Prijs van China voorlopig uitgesteld ten gevolge van het coronavirus.

Lees ook: F1 overweegt tweedaagse GP China

In vergelijking met 2019 zien we dit jaar een aantal veranderingen op de F1-kalender. Natuurlijk is er de Grote Prijs van Nederland die na 35 zijn terugkeer op de kalender viert. Met de stratenrace in Hanoi staat er ook een tweede nieuwe race op de kalender. Ten opzichte van vorig jaar verliezen we de Grote Prijs van Duitsland op de Hockenheimring.

Met 22 races op de kalender in 2020 is de limiet volgens sommigen bereikt, maar FIA-baas Jean Todt behoort seizoen met nog meer races ook tot de mogelijkheden.

De vijf laatste ’70 dagen tot groen licht’-artikels:

27 dagen tot groen licht: Het iconische nummer 27

26 dagen tot groen licht: 26 punten in de F1 voor Stoffel Vandoorne

25 dagen tot groen licht: 25 overwinningen voor Niki Lauda

24 dagen tot groen licht: Karthikeyan, de laagst geklasseerde finisher

23 dagen tot groen licht: winst in 23 verschillende GP’s voor Hamilton