F1 overweegt tweedaagse GP China

De F1-organisatie denkt na om van de GP van China een tweedaags evenement te maken. Een nieuwe datum vinden is moeilijk in de overvolle 2020-kalender. Daarom overweegt de F1 om te race tussen die in Brazilië en Abu Dhabi te plaatsen: een triple header.

Door de uitbraak van het coronavirus besloot de F1 om de Chinese GP uit te stellen. Volgens de organisatie wordt er alles aan gedaan om een alternatieve datum voor de race te vinden. Dit is erg lastig met de propvolle kalender met in totaal 22 races (incl. China). Een mogelijkheid is dat de GP op 29 november, de oorspronkelijke datum van de GP van Abu Dhabi, plaatsvindt. De race op het Yas Marina Circuit zal dan een weekend opschuiven.

Lees ook: GP van China uitgesteld, nog geen nieuwe datum

Volgens Autosport bespreekt de F1 nog een andere optie: een triple header. Het idee is om de Chinese GP tussen de races in Brazilië en Abu Dhabi te houden. Dit zou betekenen dat er drie races in drie weken zouden plaatsvinden. Er moeten dan wel eerst oplossingen komen voor logistieke problemen. Zo moet alle vracht op tijd van São Paulo naar Shanghai vervoerd worden.

Lees ook: Brawn na uitstellen GP China: “GP Vietnam kan doorgaan”

Het voorstel is vervolgens om de GP van China alleen op zaterdag en zondag te organiseren. De zaterdag wordt besteedt aan de (beperkte) trainingen, op zondag worden de kwalificatie en race gehouden. Dit plan vereist wel de unanimiteit van alle teams, maar of zij akkoord gaan met drie opeenvolgende raceweekenden, is nog maar de vraag.

In Vietnam, waar het coronavirus ook huishoudt, voorziet men geen problemen voor het F1-weekend. De Vietnamese officials zijn ervan overtuigd dat de race niet wordt bedreigd door het virus, ondanks de nabijheid van China.