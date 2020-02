23 dagen tot groen licht: winst in 23 verschillende GP’s voor Hamilton

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap F1 telt FORMULE 1 in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen gaan voor VT1 in Australië. Vandaag: Lewis Hamilton die in zijn carrière 23 verschillende Grote Prijzen heeft gewonnen.



Lewis Hamilton maakt zijn racedebuut in de Formule 1 met McLaren in Australië in 2007. Zijn eerste overwinning komt er in zijn zesde race, op het Circuit Gilles Villeneuve in Canada. Dat jaar wint Hamilton ook in de Grote Prijzen van Amerika, Hongarije en Japan.

Lees ook: Hamilton over opmerkingen Verstappen: ‘Zie ik als een teken van zwakte’

Dertien seizoenen later zit de wereldkampioen aan 84 overwinningen. Die 84 eerste plaatsen scoorde Hamilton in 23 verschillende Grote Prijzen. Het Circuit Gilles Villeneuve in Canada en de Hungaroring in Hongarije zijn Hamiltons meest geliefde banen. Op beide circuits kwam hij zeven keer als eerste over de finish.

Lijst van verschillende Grote Prijzen die Hamilton won:

7 overwinningen

Grote Prijs van Canada

Grote Prijs van Hongarije

6 overwinningen

Grote Prijs van Amerika

Grote Prijs van China

Grote Prijs van Groot-Brittanië

5 overwinningen

Grote Prijs van Italië

Grote Prijs van Japan

Grote Prijs van Abu Dhabi

4 overwinningen

Grote Prijs van Duitsland

Grote Prijs van Singapore

Grote Prijs van Spanje

Grote Prijs van Rusland

3 overwinningen

Grote Prijs van België

Grote Prijs van Bahrein

Grote Prijs van Monaco

2 overwinningen

Grote Prijs van Australië

Grote Prijs van Brazilië

Grote Prijs van Frankrijk

Grote Prijs van Mexico

1 overwinning

Grote Prijs van Turkije

Grote Prijs van Maleisië

Grote Prijs van Oostenrijk

Grote Prijs van Azerbeidzjan

De vijf laatste ’70 dagen tot groen licht’-artikels:

28 dagen tot groen licht: Release van Drive to Survive 2 op 28 februari

27 dagen tot groen licht: Het iconische nummer 27

26 dagen tot groen licht: 26 punten in de F1 voor Stoffel Vandoorne

25 dagen tot groen licht: 25 overwinningen voor Niki Lauda

24 dagen tot groen licht: Karthikeyan, de laagst geklasseerde finisher