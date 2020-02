Hamilton over opmerkingen Verstappen: ‘Zie ik als een teken van zwakte’

Lewis Hamilton zegt dat hij kan lachen om de opmerkingen van Max Verstappen, die hij als een ‘teken van zwakte’ ziet. De Brit gaat in 2020 op zoek naar zijn zevende wereldtitel. Max Verstappen en Charles Leclerc worden algemeen gezien als zijn grootste belagers beschouwd, maar Hamilton kijkt vooral naar teamgenoot Bottas.



Max Verstappen sprak eerder deze week zijn waardering voor Lewis Hamilton uit, maar zei daarbij ook ‘dat hij geen god is’. Samen met Red Bull hoopt Verstappen om de wereldtitel te strijden. Daarvoor moet hij natuurlijk ook Hamilton verslaan.

Tijdens een livestream van Mercedes voorafgaand aan de shakedown in Silverstone werd Lewis Hamilton gevraagd naar zijn mening over de opmerkingen van Verstappen. De Brit zegt er wel om te kunnen lachen. ”Ik laat mezelf altijd op de baan horen. Ik zie het vaak als een teken van zwakte”, besluit de wereldkampioen met een glimlach.

Hamilton voelt zich klaar voor de strijd komend seizoen. De wereldkampioen reageerde met een knipoog op de vraag of hij klaar is voor 2020. “Ik pas in mijn stoeltje, dat is een goed begin”, vertelt Hamilton al lachend. “Dat was vorig jaar niet het geval.”

