62 dagen tot groen licht: Red Bull met 62 poleposities en 62 overwinningen

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap Formule 1 telt FORMULE 1 in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen gaan voor VT1 in Australië. Elke dag lichten we een statistiek, persoon of gebeurtenis gelinkt aan het resterend aantal dagen uit. Vandaag: Red Bull met 62 poleposities en 62 overwinningen.



Hoewel Red Bull al sinds 1995 als sponsor actief is in de Formule 1, ontstaat het team Red Bull Racing pas in 2005. Dietrich Mateschnitz, de grote baas van de energiedrankfabrikant, koopt in november 2004 Jaguar Racing op.

Hij hernoemt het team naar zijn eigen merk Red Bull. In 2005 treedt Red Bull Racing voor het eerst aan in het wereldkampioen Formule 1. Een jaar later maakt ook zusterteam Toro Rosso zijn debuut.

Lees ook: Max Verstappen verlengt contract bij Red Bull tot 2023

15 seizoenen heeft Red Bull ondertussen op de teller staan. In die periode scoorde de formatie met Sebastian Vettel 4 wereldtitels bij de coureurs en 4 constructeurstitels. In totaal behaalde Red Bull 62 poleposities en 62 overwinningen.

Een deel daarvan is uiteraard te danken aan Max Verstappen. De Nederlander scoorde tot dusver 8 overwinningen en 2 poleposities. Red Bull en Verstappen maakten eerder deze week bekend dat zijn contract verlengd wordt tot 2023.

