19 dagen tot groen licht: Michael Schumacher, 19 seizoenen in de F1

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap F1 telt FORMULE1 in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen gaan voor VT1 in Melbourne. Vandaag: Michael Schumacher, die 19 seizoenen actief was in de Formule 1.



Michael Schumacher maakt in 1991 zijn Formule 1-debuut. Tijdens de Belgische Grand Prix maakt hij zijn debuut voor Jordan. In zijn eerste kwalificatie is hij meteen goed voor een zevende plaats, in de race valt hij door een probleem met de koppeling snel uit. Na één race voor Jordan verhuist de Duitser naar Benetton, waar hij onder meer Jos Verstappen als teamgenoot heeft.

Van 1991 tot 1995 komt ‘Schumi’ uit voor het Britse team. In 1996 maakt Schumacher de overstap naar Ferrari. Hij zal uiteindelijk elf seizoenen uitkomen voor de Scuderia, waar hij tussen 2000 en 2004 vijf opeenvolgende wereldtitels scoort. Na twee titels bij Benetton brengt hij zijn totaal zo op zeven, nog steeds een record.

Eind 2006 gaat Schumacher op pensioen. Vier jaar later keert Schumacher terug op de grid. Bij het nieuwe Mercedes voegt nog eens drie seizoenen toe aan zijn al indrukwekkende carrière. Uiteindelijk is Michael Schumacher 19 seizoenen actief in de Formule 1. Hij scoort daarin 7 wereldtitels, rijdt 307 GP’s waarvan hij er 91 wint en start 68 vanaf polepositie.

