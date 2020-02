20 dagen tot groen licht: Nummer 20 Kevin Magnussen

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap F1 telt FORMULE1 in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen gaan voor VT1 in Melbourne. Vandaag: Nummer 20, Haas-coureur Kevin Magnussen.



Nummer 20 Kevin Magnussen maakt zijn F1-racedebuut in 2014. Na de Grote Prijs van Australië staat Magnussen met een derde plaats meteen op zijn eerste en enige podium. Na de diskwalificatie van Ricciardo stijgt hij zelfs een plek in de definitieve klassering. Het volgende seizoen wordt Magnussen na de terugkeer van Alonso gedegradeerd tot testcoureur bij McLaren.

Lees ook: Steiner: ‘Grosjean en Magnussen treft geen blaam voor Haas’ slechte 2019′

Na een jaar aan de zijlijn verhuist Magnussen in 2016 naar Renault. Het is een teleurstellend seizoen voor Magnussen. De Deen komt niet verder dan twee top tien-klasseringen. Aan het einde van het seizoen raakt bekend dat Magnussen de overstap maakt naar het Amerikaanse Haas.

In 2020 begint de nummer 20 aan zijn vierde seizoen bij Haas. Voorlopig is de vijfde plaats zijn beste resultaat voor het Amerikaanse team. Na een moeilijk en tegenvallend 2019 waarin Haas voorlaatste eindigde bij de constructeurs, hopen team en coureur in 2020 opnieuw de weg naar voren gevonden te hebben.

