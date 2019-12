Teambaas Günther Steiner vindt dat Romain Grosjean en Kevin Magnussen geen blaam treft voor het slechte 2019 van Haas.

Haas’ slechte 2019 valt Grosjean en Magnussen dus niet aan te rekenen, volgens Steiner. “Ik kan dit niet zo goede seizoen geenszins aan ze toeschrijven”, denkt hij hardop ten overstaan van Crash.net. “Ik denk dat we eerlijk moeten zijn, en dan kan je niet anders dan zeggen dat ze het niet beter hadden kunnen doen met deze auto.”

De auto in kwestie, de Haas VF-19, stelde het Amerikaanse team het grootste deel van het jaar voor een raadsel. De bolide kreeg de Pirelli-banden niet aan de praat. Updates die het team tijdens het seizoen bracht, leverden geen oplossingen op. Sterker nog, Grosjean reed tot laat in 2019 geregeld met de ‘Australië-specificatie’ van de Haas.

Teambaas Steiner erkende eind 2019 ook dat Haas ‘beter naar de coureurs had moeten luisteren’. “In plaats daarvan hebben we te veel naar de nummers en data gekeken.” Met de VF-19 finishte Haas uiteindelijk als negende en voorlaatste in het WK. Grosjean en Magnussen verzamelden samen 28 punten voor Haas. In 2018 deed het team het een stuk beter. Toen werd het vijfde met 93 punten.

Hoewel Steiner halverwege 2019 een paar keer flink uit zijn vel sprong omdat Grosjean en Magnussen herhaaldelijk met elkaar botsten, is hij over het algemeen tevreden over het duo. “Het is niet zo dat ik kan concluderen dat ze hun werk niet goed hebben gedaan.”

Lees ook: Steiner loopt leeg na rampweekend Haas: ‘Acties Grosjean en Magnussen onacceptabel’

Haas gaat na het slechte 2019 ook in 2020 gewoon verder met Grosjean en Magnussen. Magnussen had sowieso al een contract met Haas op zak voor 2020. Grosjean werd in september voor nog een jaar vastgelegd.

Steiner verklaarde toen Grosjean als teamgenoot van Magnussen werd bevestigd al dat zijn – en Haas’ – prestaties in 2019 niet de schuld van de Fransman waren. “De belangrijkste reden dat we voor hem kiezen is dat onze auto niet zo presteert zoals we willen. We weten dat het aan de auto ligt.”

Luister: Steiner verdedigt besluit om Grosjean te houden: ‘Wisselen was het risico niet waard’