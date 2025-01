Tegen welke idool keek Charles Leclerc als jonge coureur al op? De Monegask onthult het nu zelf, en heeft dit gelijk gemeen met toekomstig Ferrari-teamgenoot Lewis Hamilton. “Hij is het enige idool die ik ooit heb gehad”, vertelt Leclerc.

Het is al meer dan dertig jaar geleden dat Formule 1-coureur Ayrton Senna op Imola is overleden, maar de impact van de Braziliaan op de koningsklasse is nog steeds voelbaar. Eerder noemde Lewis Hamilton, inmiddels ereburger van Brazilië, Senna al één van zijn idolen. Aankomend Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc deelt deze mening van de Britse coureur.

LEES OOK: Vergeten circuits: Adelaide, de plek waar Ayrton Senna zijn laatste zege behaalde

In gesprek met La Gazzetta dello Sports Sportweek legt de Ferrari-coureur uit waarom ook hij opkijkt tegen de wereldkampioen. “Ayrton Senna, een legende. En niet alleen in de autosport. Hij is het enige idool dat ik ooit heb gehad”, legt de Monegask uit. “Ik had Ayrton Senna graag ontmoet. Voor (de race op, red.) Interlagos ging ik naar de Senna Foundation. Ik zag een aantal van de auto’s waarmee hij racete, zijn helmen. Het was een heel mooi moment.”

Jules Bianchi

Senna is echter niet het enige idool van Leclerc. De 27-jarige Monegask keek in zijn jongere jaren niet zo vaak Formule 1, waardoor hij opkeek tegen een coureur in de kartsport. “Als kind had ik niet echt een Formule 1-idool. Mijn held was Jules Bianchi, die een geweldige kartcoureur was,” concludeert Leclerc. Bianchi was de peetoom van Leclerc en overleed in 2015 aan opgelopen letsel tijdens de Japanse Grand Prix.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2025 mee te beginnen! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)