Alvorens Charles Leclerc tijdens zijn thuisrace als eerste over de streep kwam, stonden de tranen al in zijn ogen. De coureur gaf later toe te hebben gedacht aan zijn overleden vader maar ook aan zijn overleden peetoom, Jules Bianchi – de Franse F1-coureur kwam in 2015 om het leven na een crash in de GP van Japan. Leclerc heeft de familie Bianchi na zijn overwinning in Monaco een bijzondere helm geschonken, ter ere van zijn peetoom.

Philippe Bianchi, de vader van de overleden coureur, poseert op Instagram met de helm die Leclerc droeg tijdens de laatste Grand Prix van Japan. De Monegask liet voor die race een speciaal ontwerp maken, geïnspireerd door de designs van zijn overleden peetoom. Het was toen immers 10 jaar geleden dat Bianchi verongelukte op het Japanse asfalt. Na Leclerc’s laatste triomf in Monaco heeft hij de tijd gevonden om de helm aan de familie Bianchi te overhandigen.

In het bericht bedankt Philippe de coureur voor het bijzondere geschenk. “Bedankt voor dit prachtige eerbetoon aan Jules”, leest het bijschrift. “Onze familie wil je feliciteren met je fantastische overwinning in Monaco. Ik weet zeker dat Hervé (Leclerc’s vader, red.) en Jules heel trots op je zijn. Niet alleen als coureur, maar ook als man.” Bekijk de speciale helm hieronder.

