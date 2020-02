18 dagen tot groen licht: Max Verstappen, 18 jaar en racewinnaar

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap F1 telt FORMULE1 in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen gaan voor VT1 in Melbourne. Vandaag: Max Verstappen, 18 jaar oud wanneer hij zijn eerste race wint.



Max Verstappen maakt in 2015 zijn Formule 1-debuut als jongste coureur ooit. Samen met Carlos Sainz vormt hij het nieuwe Toro Rosso-duo. Verstappen komt in de tweede helft van zijn debuutseizoen helemaal op stoom. Twee keer, in Hongarije en de Verenigde Staten, komt de Nederlander als vierde over de meet.

Lees ook: Verstappen blikt terug op eerste wintertest: ‘Tot op heden loopt alles gesmeerd’

In 2016 schrijft Verstappen opnieuw geschiedenis. Op 5 mei 2016 maakt Red Bull bekend dat Verstappen de plaats van Daniil Kvyat bij het moederteam overneemt. Kvyat maakt de omgekeerde beweging en wordt teruggezet naar Toro Rosso. Verstappen zal tijdens de Grote Prijs van Spanje voor het eerst uitkomen voor Red Bull.

Tijdens de kwalificatie in Spanje, zijn eerste in de Red Bull RB12, verovert Verstappen de vierde startpositie. Een dag later, op zondag 15 mei 2016, wint hij na een masterclass bandenmanagement de race. Max Verstappen wordt, op de leeftijd van 18 jaar en 228 dagen, zowel de eerste Nederlandse en de jongste racewinnaar ooit in de Formule 1.

