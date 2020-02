Tevreden, met zo nu en dan een glimlach op zijn gezicht: zo blikt Max Verstappen vrijdagmiddag terug op de eerste wintertest in Barcelona. Zoals hij meermaals aankaart: “Dit is wat je wil.” Verstappen kan het weten; hij maakt het wintertesten nu al voor de zesde keer mee. “Je stapt wat makkelijker in, weet wat komen gaat.”

“Het was goed”, vat hij de eerste driedaagse wintertest (Verstappen kwam woensdag en vrijdagochtend in actie) om te beginnen samen. “Het draaide alleen om rondjes rijden. Dingen proberen en evalueren op de auto. Het ging niet om rondetijden. We wilden de betrouwbaarheid ook checken. En ik mag niet klagen, gezien het aantal ronden dat ik heb gedaan”, zegt Verstappen, voor wie de teller op 254 eindigde.

De auto, Red Bulls RB16, voelde ook goed aan. “Hij is over het algemeen gewoon beter. Dat was ook het doel, waar we eind vorig jaar al naartoe werkten.” Over de motor en de samenwerking met Honda ook geen klachten. “Hij loopt lekker.” Weer in het algemeen: “Tot op heden loopt alles gesmeerd, gaat alles goed.” Wat hij een paar keer benadrukt: “Dat is ook wat je wil.” Of, alternatief: “Dit is wat je wil.”

‘Vol gas gaan’

Staan alle seinen dan op groen – in elk geval bij Red Bull zelf – om er het beste jaar samen van te maken? “Het doel is in elk geval dat we mee gaan doen voor de overwinningen. We moeten alleen wel blijven ontwikkelen en vol gas gaan.”

“Die anderen staan uiteraard ook niet stil en er is nog heel veel werk te verzetten, natuurlijk. Het is nooit goed genoeg.” Daarover gesproken: “Het kan altijd beter. Je zoekt altijd naar verbetering”, verwijst hij naar de bikkelharde evolutieleer die een natuurwet is in de Formule 1, “dat doe je het hele jaar.”

Wintertest bekend terrein

Verstappen, 22, oogt relaxt. Hij weet hoe de wintertests in elkaar steken, dat het niet om rondetijden gaat, dat Mercedes’ ogenschijnlijke innovatie en sterke vorm nog niet zoveel zeggen. “We zien in Melbourne wel waar we staan.” Specifieker: “Zaterdag in Melbourne in Q3 van de kwalificatie.”

Tot die tijd blijft het speculeren, en daar doet Verstappen niet aan. Hij kent het klappen van de zweep, maakt zich op voor zijn zesde seizoen, maakt voor de zesde keer het wintertestriedeltje mee. Hij werkt z’n testprogramma’s af, tast de nieuwe auto af, communiceert met de engineers. Leuk? “Het hoort erbij, is een standaard ding.”

‘Je stapt makkelijker in’

En zo’n zesde keer in de Formule 1 wintertests afwerken, dat went natuurlijk ook. Verstappen heeft er ervaring mee. “Zo loopt alles veel makkelijker, je stapt allemaal wat makkelijker in, weet wat er komen gaat. Je weet dat het lange dagen zijn, dat je veel in de auto zit”, zegt hij met een lachje. “Althans, dat hoop je natuurlijk, dat je veel kan rijden.”

“Het is denk ik gewoon een normaal proces waar je door die ervaring makkelijker mee omgaat”, zegt Verstappen over de wintertest. Zeker nu, in een jaar zonder grote reglementswijzigingen, met een auto die niet erg anders is. “Al ben ik tevreden over de stap zelf”, doelt hij op de progressie die Red Bull boekt.