Verstappen tevreden na eerste kennismaking: ‘RB16 werkt goed, dit wil je zien’

168 ronden op de teller, geen technische problemen en een goed gevoel. De eerste indruk die Max Verstappen heeft gekregen van de RB16 is een goede. En de Nederlander heeft zelden mis, zo is gebleken in de voorgaande jaren.

Goed er waren momentjes, tot twee keer toe stond Verstappen achterstevoren met zijn RB16 maar zonder gevolgen. “Ik raakte een keer het grind in bocht 13, daardoor spinde ik. Daarna verloor ik hem een keer in dezelfde bocht. Die dingen kunnen gebeuren.” Weinig reden tot paniek dus, Verstappen haalde zijn schouders er nog even over op en dat was het.

“Het was echt een goede dag”, zei hij direct na afloop van de eerste testdag. “De auto werkt erg goed, net als de motor. De betrouwbaarheid lijkt echt goed. Dit is wat je wil zien op de eerste dag”, aldus Verstappen. “Ik voel dat we ten opzichte van vorig jaar een stap vooruit gezet hebben, zoals waarschijnlijk iedereen. De RB16 voelt beter aan dan de auto van vorig seizoen, maar dat moet natuurlijk ook. De auto is nu sneller, overal, dus dat is goed.”

Het ging Verstappen vooral om de eerste echte kennismaking. “Elk jaar is de auto natuurlijk anders. Dus het was een prima dag om goed kennis te maken.” Morgen heeft de Nederlander een dag rust en die is welkom na 168 rondjes (goed voor bijna 800 kilometer).

“Het was een lange dag. Het was voor het eerst dat ik weer langdurig in de auto zat, dus mijn nek is nu een beetje stijf.” Morgen mag teamgenoot Alexander Albon dan eindelijk zijn langverwachte debuut in de nieuwe auto maken. Verstappen is vrijdag weer aan de beurt.