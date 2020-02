In beeld: alle auto’s voor 2020 tijdens de eerste testdag

De ochtendsessie van de eerste testdag in Barcelona zit erop. Max Verstappen maakte de meeste kilometers, Valtteri Bottas klokte de snelste tijd. De eerste testdag in Barcelona is het eerste moment waarop we alle auto’s voor 2020 samen aan het werk zien. Een overzicht.

Volg alles over de eerst testweek in onze liveblog.

Valtteri Bottas maakte de eerste helft van de eerste testdag voor Mercedes vol. De Fin reed met een 1:17.313 de snelste tijd van de ochtendsessie.

Red Bull zet Max Verstappen in tijdens de eerste testdag. De Nederlander reed in de ochtendsessie 91 (!) ronden.

Bij Ferrari stond Vettel op de planning, maar de Duitser voelde zich vanochtend onwel. Teamgenoot Leclerc nam over van Vettel.

McLaren koos voor de meest ervaren van zijn twee coureurs. Carlos Sainz mocht het officiële debuut van de MCL35 maken.

Bij het Franse Renault was het Fransman Esteban Ocon die de wagen ’s ochtends op testdag 1 de baan op stuurde. De Renault RS20 verscheen in een zwarte testlivery.

Daniil Kvyat kreeg de eer de eerste officiële meters van het ‘nieuwe’ Alpha Tauri te maken.

Bij Racing Point kreeg trouwe krijger Sergio Perez de auto ter beschikking tijdens de ochtendsessie van de eerste testdag. Perez klokte de tweede tijd, 0.062 trager dan Bottas.

Geen Giovinazzi of Raïkkönen bij Alfa Romeo, daar was het testcoureur Robert Kubica die de pas onthulde C39 de baan op stuurde.

Haas gebruikte de ochtend om de VF20 officieel aan het publiek te tonen. Een uurtje later mocht Kevin Magnussen ermee beginnen testen.

Willias koos voor George Russell om de eerst testkilometers met de FW43 te maken. Met zijn 1:18.460 was Russell nu al zes tienden sneller zijn besttijd tijdens de kwalificatie op het Circuit de Barcelona-Catalunya in 2019. Toen klokte de Brit een 1:19.072.

