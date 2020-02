Na maanden wachten zit de eerste testdag van het nieuwe seizoen erop. Op het Circuit de Barcelona-Catalunya beleefden alle teams een relatief probleemloze dag. Lewis Hamilton klokte de snelste tijd, Max Verstappen maakte (individueel) de meeste meters. Een verslag van de testdag 1.

Vorig jaar duurde het tot dag drie alvorens Williams op de baan verscheen, dit jaar is het George Russell die als allereerste op het circuit verschijnt. Voor Williams is het een productieve dag. Het team uit Grove heeft na de eerste testdag 136 ronden op de teller, aanzienlijk meer dan de 88 die het vorig jaar tijdens de volledige eerste testweek (!) verzamelde. De echte kilometervreter op de eerste testdag is Max Verstappen, hij rijdt op zijn eentje 168 ronden, bijna drie keer de raceafstand.

In beeld: alle auto’s voor 2020 tijdens de eerste testdag

Hamilton en Mercedes beginnen het nieuwe seizoen zoals ze het vorige afsloten, snel en betrouwbaar. De wereldkampioen is de eerste coureur die onder de 1:17 duikt met een 1:16.978. Samen met de 79 ronden van Bottas sluit Mercedes de eerste testdag af met 173 gereden ronden, het meeste van alle teams.

Verstappen op de testdag 1

Red Bull toont diezelfde betrouwbaarheid. Max Verstappen rijgt de ronden aan elkaar. Op het einde van de dag staan er 168 ronden op de teller van de Nederlander. Twee keer heeft hij een moment wanneer hij bij het insturen van de chicane de controle over zijn bolide verliest. Beide spins blijven zonder gevolgen voor Verstappen.

Opvallend, geen enkel team krijgt af te rekenen met echte problemen op de eerste testdag, alle teams ronden de kaap van 100 ronden. Renault verliest aan het begin van de namiddagsessie een uur tracktijd, maar uiteindelijk mag ook Daniel Ricciardo kennismaken met de Renault RS20 op het circuit in Barcelona.

