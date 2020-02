Overzicht testdagen 2020: Verstappen trapt af voor Red Bull, wie rijdt er nog meer?

Morgen is het zover, dan beginnen de testdagen. De teams mogen op het Circuit de Barcelona-Cataluyna zoveel mogelijk meters maken met hun nieuwe bolides. Een overzicht van de line-up (voor zover bekend) voor de 2020-tests.

FORMULE 1 Magazine is deze week bij de testdagen aanwezig en zal vanaf morgen via een liveblog de laatste ontwikkelingen melden.

Line-up testweek 1

Ferrari

Sebastian Vettel bijt op woensdag het spits af voor Ferrari. Hij en teamgenoot Charles Leclerc stappen beiden donderdag in de SF1000: Leclerc ’s ochtends, Vettel ’s middags. Vrijdag is Leclerc weer aan de beurt.

Red Bull

Max Verstappen maakt de eerste meters voor Red Bull. Verstappen reed vorige week ook al de shakedown met de nieuwe RB16. Teamgenoot Alexander Albon beleeft zijn eerste testdag op donderdag. Beide coureurs zullen vrijdag in de auto plaatsnemen: Verstappen ’s ochtends, Albon ’s middags.

McLaren

Carlos Sainz trapt woensdag af voor McLaren en Lando Norris maakt op donderdag zijn eerste meters. Beide coureurs stappen op vrijdag in de MCL35: Norris ’s ochtends, Sainz ’s middags.

Renault

De Renault-coureurs zullen elke dag een dagdeel testen. Daniel Ricciardo is woensdagmiddag, donderdagochtend en vrijdagmiddag aan de beurt. Nieuwe aanwinst Esteban Ocon zal woensdagochtend, dondermiddag en vrijdagochtend in de auto plaatsnemen.

Alpha Tauri

Alpha Tauri begint woensdag met Daniil Kvyat de eerste test. Donderdag verschijnt Pierre Gasly in de AT01 en op vrijdag rijden beide coureurs: Kvyat ’s ochtends, Gasly ’s middags.

Racing Point

Voor Racing Point is Sergio Pérez woensdagochtend als eerst aan de beurt en teamgenoot Lance Stroll mag ’s middags. Op donderdag stapt Pérez in en Stroll mag vrijdag weer.

Alfa Romeo

Reservecoureur Robert Kubica trapt op woensdagochtend af voor Alfa Romeo, Antonio Giovanazzi maakt ’s middags zijn eerste meters. Op donderdag verschijnt Kimi Räikkönen in de auto en vrijdag mag teamgenoot Giovanazzi weer.

Haas

Kevin Magnussen bijt op woensdag het spits af voor het team van Haas. Donderdag stapt Romain Grosjean in de VF-20 en vrijdag rijden beide coureurs: Magnussen ’s ochtends, Grosjean ’s middags.

Williams

George Russell stapt woensdagochtend in de FW43. Rookie Nicolas Latifi maakt woensdagmiddag zijn eerste meters in de nieuwe bolide. Russell verschijnt donderdag weer in de auto en Latifi vrijdag.

Alleen Mercedes heeft de line-up nog niet bekend gemaakt.

Line-up testweek 2

McLaren

Carlos Sainz trapt woensdagochtend de tweede testweek af voor McLaren. Lando Norris stapt woensdagmiddag en donderdag in de MCL35. Sainz verschijnt vrijdag weer in de bolide.

Haas

Woensdag rijdt Romain Grosjean en donderdag Kevin Magnussen. Beide coureurs stappen vrijdag in de auto: Grosjean ’s ochtends, Magnussen ’s middags.

Bij Mercedes, Ferrari, Red Bull, Renault, Alpha Tauri, Racing Point, Alfa Romeo en Williams en is de line-up voor de tweede testweek nog niet bekend.