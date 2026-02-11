De eerste testdag in Bahrein zit erop! Na de besloten shakedown in Barcelona waren alle elf teams woensdag actief op het Bahrain International Circuit. Max Verstappen nam zowel de ochtend- als de middagsessie voor zijn rekening – en dat deed hij met verve. De Nederlander verbaasde vriend en vijand door in zijn RB22, voorzien van een gloednieuwe Red Bull-motor, probleemloos kilometers te vreten. Met 135 ronden legde Verstappen de grootste afstand af.

De voorbereidingen op 2026 zijn in volle gang! Na een productieve ochtendsessie met slechts één korte onderbreking was het ook woensdagmiddag druk op het Bahreinse asfalt. Toch verliep ook deze sessie zonder grote problemen. Alleen Nico Hülkenberg zorgde kort voor een rode vlag toen zijn R26 strandde voor de voorlaatste bocht. Hij kreeg de bolide echter weer aan de praat en vervolgde zijn weg naar de pitstraat. Audi lijkt nog altijd met dezelfde betrouwbaarheidsproblemen te kampen als in Barcelona. Het team maakt gebruik van een gloednieuwe motor van eigen makelij, maar die vertoont duidelijk nog de nodige kinderziektes.

Ook voor Mercedes verliep de middagsessie niet vlekkeloos. Kimi Antonelli schitterde tijdens de eerste uren van de middag door afwezigheid. Met nog twee uur op de klok had de Italiaan pas één rondje gereden. Met nog een uur te gaan waagde hij zich toch nog op het circuit. Antonelli was eerder deze week nog betrokken bij een eenzijdig verkeersincident in Italië. Mercedes bevestigde echter dat de coureur ongedeerd uit het ongeluk kwam; zijn verkorte optreden op woensdag had daar dus niets mee te maken.

Razendsnelle Verstappen

Max Verstappen, die tijdens de ochtendsessie nog goed was voor de snelste tijd, werd later ‘onttroond’ door kampioen Lando Norris. De Brit dook met 0,151 seconde onder de tijd van zijn Nederlandse rivaal. Het zal Verstappen weinig hebben gedeerd. Rondetijden zijn tijdens deze testdagen immers van ondergeschikt belang; het draait vooral om het aantal testmeters. Zodoende verzamelen de teams waardevolle data over de nieuwe auto’s – cruciale informatie waarmee balans en aerodynamica verder kunnen worden verfijnd.

Juist op dat vlak verbaasde Verstappen vriend en vijand in Bahrein. De viervoudig wereldkampioen tikte als eerste de grens van honderd ronden aan. Toto Wolff, die ’s middags de pers te woord stond, gaf al toe dat de snelheid en betrouwbaarheid van Red Bull hem verrasten. “Ik had gehoopt dat ze slechter zouden presteren”, gaf de Oostenrijker toe. “De auto, de motor; Red Bull bepaalt op dit moment gewoon de maatstaf.” De concurrentie is overigens niet het enige wat Wolff zorgen baart; Mercedes hangt mogelijk een FIA-ingreep boven het hoofd nu meerdere teams hebben gelobbyd tegen de vermeende motortrucs van de Silberpfeile. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd.

Coureur Tijd Aantal ronden Lando Norris 1:34.669 58 Max Verstappen + 0.129 135 Charles Leclerc + 0.521 79 Esteban Ocon + 0.909 115 Oscar Piastri + 0.933 54 George Russell + 1.439 56 Lewis Hamilton + 1.764 52 Pierre Gasly + 2.096 49 Nico Hülkenberg + 2.192 73 Alex Albon + 2.768 68 Kimi Antonelli + 2.960 30 Arvid Lindblad + 3.276 75 Carlos Sainz + 3.552 77 Sergio Pérez + 4.159 58 Gabriel Bortoleto + 4.202 49 Valtteri Bottas + 4.481 49 Lance Stroll + 5.214 36 Franco Colapinto + 5.661 28 Uitslagen na de middagsessie

