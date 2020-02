Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap F1 telt FORMULE1 in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen gaan voor VT1 in Melbourne. Vandaag: Susie Wolff, in 2015 de laatste vrouwelijke coureur actief tijdens een GP-weekend.



Het aantal vrouwelijke coureurs in de Formule 1 is beperkt. Slechts twee vrouwen startten daadwerkelijk aan een race: Maria Teresa de Filippis en Lella Lombardi. Laatstgenoemde is de enige vrouwelijke coureur die punten wist te scoren in de koningsklasse van de autosport. Nu ja, een half punt. In de Grote Prijs van Spanje in 1975 finisht de Italiaanse zesde. Omdat de race ingekort wordt, worden de punten gehalveerd.

Williams houdt Jamie Chadwick aan boord als testcoureur

Susie Wolff tijdens GP-weekend

De laatste vrouwelijke coureur die aantreedt tijdens een GP-weekend is Susie Wolff. De Schotse rijdt in 2014 en 2015 vier vrije trainingen voor Williams, de laatste keer op Silverstone in 2015. Wolff, getrouwd met Mercedes-teambaas Toto, is die sessie zo’n acht tienden trager dan Felipe Massa in de andere Williams. Eind 2015 beëindigt Wolff haar racecarrière, sinds 2018 is ze teambaas van Venturi Racing in de Formule E.

Momenteel telt de Formule 1 twee vrouwelijke coureurs. Jamie Chadwick is sinds 2019 ontwikkelingscoureur bij Williams, Tatiano Calderon krijgt in 2017 dezelfde rol bij Sauber (nu Alfa Romeo, red.) en wordt een jaar later gepromoveerd tot testcoureur.

