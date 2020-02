16 dagen tot groen licht: Nummer 16, Leclercs derde keuze

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap F1 telt FORMULE1 in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen gaan voor VT1 in Melbourne. Vandaag: nummer 16, Charles Leclercs derde keuze.



Charles Leclerc maakt zijn racedebuut in de Formule 1 in 2018. Hij krijgt, als Ferrari-protégé, een volwaardig stoeltje bij Alfa Romeo-Sauber. Na enkele races komt de Monegask op stoom. In Bakoe, de vierde GP van het seizoen, scoort hij met een zesde plaats zijn eerste punten in de Formule 1. Hij sluit zijn debuutseizoen af met tien top 10-klasseringen, 39 punten en de dertiende plaats in het kampioenschap.

In 2019 verhuist Leclerc van Alfa Romeo-Sauber naar Ferrari, terwijl Kimi Raïkkönen de omgekeerde beweging maakt. In Bahrein pakt Leclerc tijdens zijn tweede weekend voor Ferrari zijn eerste polepositie. Op zondag lijkt hij op weg naar zijn eerste overwinning, tot motorproblemen roet in het eten gooien. Hij komt als derde over de meet en scoort zijn eerste podium. In België, waar Leclercs jeugdvriend Anthoine Hubert een dag eerder het leven heeft gelaten, staat de Monegask voor het eerst op de hoogste trede van het podium. Dat kunstje herhaalt hij een week later in Monza.

Wanneer Leclerc zijn F1-debuut maakt, kiest hij voor nummer 16 op zijn auto. Dit was echter niet zijn eerste keuze. De Monegask wilde eigenlijk nummer 7, gebruikt door Raïkkönen. Ook zijn tweede keuze, nummer 10, is niet beschikbaar, dat behoort al toe aan Pierre Gasly. Omdat Leclerc geboren is op 16 oktober, kiest hij voor 16.



