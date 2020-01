Williams houdt Jamie Chadwick aan boord als testcoureur

Williams houdt Jamie Chadwick voor komend jaar aan boord als testcoureur. De kampioen van de W-Series was het afgelopen jaar ook al actief en krijgt een grotere rol binnen het ontwikkelingsteam van Williams.

Chadwick krijgt een uitgebreid simulatorprogramma voor de kiezen tijdens raceweekenden in 2020. Daarnaast zal ze ook regelmatig op de circuits te vinden zijn tijdens Grand Prix-weekenden voor media- en marketingactiviteiten voor Williams. “Het is een geweldige kans geweest om me binnen het team te ontwikkelen als testcoureur. De tijd in de simulator was onbetaalbaar, ik geniet er enorm van”, aldus de pas 21-jarige Chadwick.

Teambaas Claire Williams is in haar nopjes. “Ik vind het mooi om te zien hoe Jamie zich ontwikkeld heeft als testcoureur en excelleert binnen zowel het team als in de W-Series. Chadwick heeft geweldig werk verricht als uithangbord voor vrouwen in de autosport, we zijn heel trots op alles wat ze heeft gedaan.”

Behalve haar titel in de W-Series heeft Chadwick inmiddels al een prima palmares opgebouwd. In 2015 behaalde ze de Britse GT4-titel, in 2018 won ze een Britse Formule 3-race. Vorig jaar maakte ze onderdeel uit van het winnende Aston Martin dat de zege greep in de GT4-klasse tijdens de 24 uur van de Nürburgring.

