4 dagen tot groen licht: 4 overwinningen in een debuutseizoen

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap F1 telt FORMULE1 in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen gaan voor VT1 in Melbourne. Vandaag: 4 overwinningen in een debuutseizoen, een record dat Lewis Hamilton en Jacques Villeneuve delen.



Jacques Villeneuve maakt in 1996 zijn Formule 1-debuut, en hoe. In Australië grijpt de Canadees in zijn debuutweekend op zaterdag de polepositie, en dag later lijkt hij op weg naar de overwinning. Door een olielek moet hij Williams-teamgenoot Damon Hill uiteindelijk voor zich dulden, Villeneuve finisht zijn eerste F1-race op de tweede plaats.

De vierde race van het seizoen, de GP van Europa op de Nürburgring, wint Villeneuve. Hij zal nadien ook in Engeland, Hongarije en Portugal winnen. Villeneuve wordt zo de eerste coureur ooit die vier races weet te winnen in zijn debuutseizoen, in het kampioenschap eindigt hij op de tweede plaats. Een jaar later wordt Villeneuve wereldkampioen.

Lees ook: Column Jacques Villeneuve: ‘Weg met DRS, Max in kampioensvorm en Red Bull klaar voor 2020’

11 jaar na Villeneuve maakt Lewis Hamilton in een McLaren zijn F1-debuut. Net als de Canadees weet Hamilton meteen op het podium te finishen. De eerste vijf races van het seizoen staat de Brit op het podium, maar nooit op de hoogste trede. Daar brengt hij in Canada verandering in door voor Heidfeld en Wurz naar zijn eerste overwinning te rijden.

Later in het seizoen wint Hamilton in Amerika, Hongarije en Japan. Net als Villeneuve verzamelt de Brit vier overwinningen in zijn debuutseizoen, net als Villeneuve strandt hij in het kampioenschap op de tweede plaats en net als Villeneuve wordt Hamilton in zijn tweede seizoen wereldkampioen.

