Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap F1 telt FORMULE1 in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen gaan voor VT1 in Melbourne. Vandaag: Sebastian Vettel, die na 9 seconden zijn eerste boete in zijn Formule 1-carrière krijgt.



Sebastian Vettel maakt in 2006 zijn eerste meters in de Formule 1. Tijdens de Grote Prijs van Turkije mag hij als derde rijder twee vrije trainingen voor zijn rekening nemen. Op vrijdag heeft de Duitser na minder dan tien seconden al twee records op zijn naam staan.

Vettel, op dat moment 19 jaar en 53 dagen oud, wordt de jongste coureur ooit die deelneemt tijdens een GP-weekend. In 2014 zal Max Verstappen dat record tijdens de Grote Prijs van Japan overnemen. De Nederlander rijdt op een leeftijd van 17 jaar en 3 dagen zijn eerste officiële sessie wanneer hij voor Toro Rosso VT1 afwerkt.

Naast ‘jongste coureur ooit’ scoort Vettel nog een tweede record. Na 9 seconden (!) krijgt Vettel zijn eerste straf. Op weg naar de pituitgang rijdt de Duitser te snel in de pitstraat. Het levert hem een boete op. Het incident brengt Vettel niet van de wijs, tijdens de tweede vrije training op Istanbul Park klokt hij meteen de snelste tijd.

