11 dagen tot groen licht: 11 Grote Prijzen in Abu Dhabi

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap F1 telt FORMULE1 in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen gaan voor VT1 in Melbourne. Vandaag: 11 Grote Prijzen op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi.



Het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi maakt deel uit van de Formule 1-kalender sinds 2009. Het circuit is ontworpen door de Duitse circuitontwerper Hermann Tilke en ligt op Yas Island. Het circuit in de woestijn vormde acht keer het toneel voor de seizoensfinale, enkel in 2011, 2012 en 2013 was dat niet het geval.

Lees ook: Door de lens van Peter: Een stralende Lewis Hamilton in Abu Dhabi

Het circuit op Yas Island telt 21 bochten en heeft een unieke pituitgang. De uitgang van de pits loopt namelijk via een tunnel onder start-finish door om zo aan bocht 3 uit te komen.

Recordhouder in Abu Dhabi is Lewis Hamilton. Van de elf Grote Prijzen in Abu Dhabi won de Brit vijf edities, drie daarvan in de laatste vier jaren. Naast de meeste overwinningen heeft Hamilton ook het ronderecord op zijn naam staan. Tijdens de Grote Prijs van Abu Dhabi in 2019 klokte de wereldkampioen een 1:39,283, tijdens de kwalificatie deed hij 1:34,779 over het 5,554 kilometer lange circuit.

