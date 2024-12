De post-season test in Abu Dhabi zit erop! Dinsdag kwamen de bolides van 2024 nog één keer in actie op het Yas Marina Circuit. In een weinig verheffende sessie was het vooral interessant om te zien dat meerdere coureurs instapten bij hun nieuwe teams. Zo kwam Carlos Sainz in actie namens Williams en kroop Esteban Ocon bij Haas achter het stuur. Charles Leclerc reed uiteindelijk de snelste tijd, terwijl Liam Lawson de meeste rondjes achter zijn naam zette.

Na de ochtendsessie – waarin Carlos Sainz meteen imponeerde in de Williams – werd er in de middag aangezet op de zachtste compound. Charles Leclerc klokte met 1:23.510 uiteindelijk de snelste tijd van de dag. Het moge duidelijk zijn dat deze tijden niet heel representatief zijn. Het snelste rondje van Leclerc zou hem tijdens de kwalificatie van vorige week slechts de dertiende startplaats hebben opgeleverd.

George Russell was ook snel in de Mercedes. Hij werkte dinsdag, net als Leclerc, 134 rondjes af in zijn W15. Hij kreeg gezelschap van zijn nieuwe teamgenoot, de 18-jarige Andrea Kimi Antonelli. De jonge Italiaan moest de ochtendsessie uitzitten omdat hij kampte met griepsymptomen. ’s Middags kwam hij alsnog de baan op en reed hij 62 rondjes voor de Duitse renstal. Met een rondje van 1:23.873 klokte hij bovendien de vijfde tijd.

Tijdens de sessie mochten meerdere coureurs hun eerste meters maken voor hun nieuwe teams. Zo reed Carlos Sainz voor het eerst voor Williams – Ferrari slachtoffert de Spaanse vedette in 2025 voor Lewis Hamilton. Nico Hülkenberg maakte zijn debuut bij Sauber, terwijl Esteban Ocon voor het eerst in een Haas stapte. Waar de Fransman ’s ochtends de langzaamste was, tekende hij in de middag voor de tiende tijd.

Esteban Ocon kwam tijdens de post-season test in Abu Dhabi voor het eerst in actie namens Haas (Motorsport Images)

Yuki Tsunoda kreeg ondertussen eindelijk de kans om zich te bewijzen in een Red Bull. Terwijl Max Verstappen en Sergio Pérez al van hun vakanties genoten, mocht de Japanner plaatsnemen in de RB20. Na 127 rondjes eindigde hij op de zeventiende plaats. Teamgenoot Liam Lawson, die ‘gewoon’ namens Visa RB testte, klokte de dertiende tijd. De Nieuw-Zeelander, die volgens de laatste geruchten mag doorstromen naar Red Bull, reed de meeste rondjes in Abu Dhabi – 159 stuks.

De volledige resultaten van de post-season test in Abu Dhabi:

Positie Coureur Team Snelste tijd Gereden rondjes 1 Charles Leclerc Ferrari 1:23.510 134 2 Carlos Sainz Williams 1:23.635 146 3 George Russell Mercedes 1:23.789 134 4 Nico Hülkenberg Sauber 1:23.856 113 5 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1:23.873 62 6 Ayumu Iwasa Visa RB 1:24.100 110 7 Pato O’Ward McLaren 1:24.222 116 8 Jack Doohan Alpine 1:24.268 137 9 Paul Aron Alpine 1:24.275 121 10 Esteban Ocon Haas 1:24.305 119 11 Luke Browning Williams 1:24.375 105 12 Ryō Hirakawa Haas 1:24.435 133 13 Liam Lawson Visa RB 1:24.440 159 14 Arthur Leclerc Ferrari 1:24.576 68 15 Isack Hadjar Red Bull 1:24.632 125 16 Lando Norris McLaren 1:24.678 84 17 Yuki Tsunoda Red Bull 1:24.689 127 18 Gabriel Bortoleto Sauber 1:24.738 130 19 Oscar Piastri McLaren 1:24.838 72 20 Jak Crawford Aston Martin 1:24.997 109 21 Felipe Drugovich Aston Martin 1:25.014 146 22 Frederik Vesti Mercedes 1:25.159 55 23 Antonio Fuoco Ferrari 1:25.238 73

