De post-season test in Abu Dhabi is in volle gang en biedt teams en coureurs een kans om hun eerste meters te maken in nieuwe omgevingen. Ook rookies en jonge talenten krijgen de kans om indruk te maken. Tijdens de ochtendsessie viel vooral Carlos Sainz op, die zijn debuut maakte voor Williams en direct bovenaan de lijst eindigde. Uiteindelijk verliep de ochtend zonder noemenswaardige incidenten.

Een goede start voor Sainz

Sainz, die na zijn vertrek bij Ferrari de overstap naar Williams maakte, liet dinsdagochtend zien waarom het team hem heeft aangetrokken. Met een tijd van 1:24.435 en 60 afgelegde rondes noteerde de Spanjaard niet alleen de snelste tijd, maar toonde hij ook een indrukwekkend tempo en consistentie. Zijn voormalig teamgenoot bij Ferrari, Charles Leclerc, volgde als tweede, terwijl McLaren-coureur Lando Norris de derde tijd liet noteren.

Nieuwe samenwerkingen

De ochtendsessie stond in het teken van veranderingen. Esteban Ocon maakte zijn officiële debuut voor Haas, nadat hij de seizoensfinale in Abu Dhabi voor Alpine had overgeslagen. Hoewel de Fransman zijn nieuwe avontuur met enthousiasme begon, liet hij de langzaamste tijd van de ochtend noteren. Ocon reed 46 rondes en verzamelde waardevolle data voor zijn nieuwe team.

Nico Hülkenberg, die de overstap maakte naar Sauber, voltooide 63 rondes en zette met een zeventiende tijd een solide tempo neer. Jack Doohan kon zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen voortzetten bij Alpine en eindigde op een nette vierde plek, net voor Mercedes reservecoureur Frederik Vesti.

Teleurstelling voor Antonelli

Kimi Antonelli, het Italiaanse toptalent, zou zijn eerste meters voor Mercedes maken, maar moest verstek laten gaan vanwege ziekte. In zijn plaats nam Vesti het stuur over. Vesti, die de rookies vertegenwoordigde, maakte indruk door de snelste tijd onder de debutanten neer te zetten. Inmiddels is bekend dat Antonelli een poging gaat doen in de middagsessie.

