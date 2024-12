Carlos Sainz heeft op dinsdagochtend zijn eerste meters als Williams-coureur gemaakt tijdens de officiële post-season test op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Na vier succesvolle jaren bij Ferrari begint de Spanjaard aan een nieuw hoofdstuk bij het Britse team, waar hij een sleutelrol moet spelen in de wederopbouw.

LEES OOK: Update: Wie, wat, waarom? Alles over de post-season test in Abu Dhabi

Eerste meters in de FW46

De dag na de Grand Prix van Abu Dhabi kreeg Sainz al een voorproefje van zijn nieuwe werkplek tijdens een korte filmdag, maar het echte werk begon op dinsdag. In een wit racepak zonder sponsorlogo’s en met een neutrale helm maakte hij zijn officiële debuut voor Williams. De Spanjaard reed zeven rondes tijdens zijn eerste stint en noteerde een beste tijd van 1:26.484. Afgelopen weekend klokte hij een 1:22.824 in zijn Ferrari tijdens de kwalificatie, maar de omstandigheden tijdens de post-season test zijn uiteraard anders dan die van een kwalificatie.

LEES OOK: Magnussen sluit Formule 1-carrière af met trots: ‘Een voorrecht om dit te hebben meegemaakt‘

Voorbereidingen op 2025

Zoals toegestaan door de FIA, mogen teams twee auto’s inzetten tijdens de post-season test. Hierdoor kon Sainz een vliegende start maken met zijn voorbereidingen voor 2025. Bovendien mocht hij rijden met de gehomologeerde versie van Pirelli’s 2025-banden, ontwikkeld door zijn voormalige werkgever Ferrari.

De bandentest tijdens de ochtendsessie gaf Sainz toegang tot tien sets banden, waaronder de nieuwe ultra-soft C6. Teams mogen hun eigen testprogramma bepalen en leveren de verzamelde data aan bij Pirelli. Voor Sainz was het een uitgelezen kans om zowel de auto als de banden te leren kennen en het team van waardevolle feedback te voorzien.

LEES OOK: Grote Sainz-sponsor kiest voor Williams, Mercedes-geruchten ontkracht

Van Ferrari naar Williams

Williams is de vijfde werkgever van Sainz in zijn Formule 1-carrière. De Spanjaard debuteerde in 2015 bij Toro Rosso (het huidige AlphaTauri), waarna hij in 2017 naar Renault vertrok. Twee jaar bij McLaren en vier seizoenen bij Ferrari volgden, maar nu kijkt hij uit naar een nieuwe uitdaging bij Williams. Voor Williams markeert de komst van Sainz een belangrijke stap in hun ambities om weer mee te strijden in het middenveld – en wie weet, daarbuiten. Met zijn ervaring en bewezen kwaliteiten hoopt het team de opwaartse lijn van de afgelopen jaren door te zetten.

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Onze kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas bestel je online! Uitverkocht? Geen zorgen: het blad ligt ook in de winkel!