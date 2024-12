Dinsdag wordt de jaarlijkse post-season test gehouden op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Het is de laatste keer dat de auto’s van 2024 in actie komen, voordat de focus verschuift naar de volgende generatie Formule 1-bolides. Er staat een hoop te gebeuren tijdens deze testdag, vooral nu meerdere coureurs voor het eerst zullen rijden voor hun nieuwe teams.

De post-season test vindt plaats op dinsdag 10 december, twee dagen na de afsluitende Grand Prix van Abu Dhabi. Teams en coureurs keren terug naar het Yas Marina Circuit voor de nodige testkilometers. De test werd in 2009 voor het eerst georganiseerd en wordt sinds 2010 jaarlijks in Abu Dhabi gehouden. Voor de huidige coureurs is deelname niet verplicht, al kunnen de rijders die in 2025 een transfer maken wel alvast wennen aan de nieuwe omgeving. Door alvast in te stappen bij hun nieuwe werkgever kunnen ze een eerste indruk krijgen van een andere bolide.

Naast de gevestigde namen komen ook jonge talenten in actie. Elk team is immers verplicht om één van de auto’s beschikbaar te stellen aan een rookie, dat wil zeggen een rijder met niet meer dan twee Grand Prix-starts. De tweede auto wordt meestal bestuurd door een vaste kracht en gebruikt voor het testen van Pirelli-banden. Omdat de technische reglementen voor 2025 grotendeels ongewijzigd blijven, vormt de aankomende post-season test een belangrijk ijkpunt voor de teams.

Wie komen er in actie?

Verschillende coureurs maken in 2025 de overstap naar een ander team, wat de post-season test dit jaar extra interessant maakt. Zo rijdt Carlos Sainz voor het eerst voor Williams – Ferrari slachtoffert de Spaanse vedette voor Lewis Hamilton. Ook Nico Hülkenberg maakt zijn debuut bij Sauber, terwijl Esteban Ocon voor het eerst in een Haas stapt.

Hamilton maakt niet van de gelegenheid gebruik om alvast te ‘proeven’ van Ferrari. Hij kiest ervoor om later in het jaar privétests te rijden op het circuit van Fiorano, de thuisbasis van de Italianen. Tot slot is het interessant dat Yuki Tsunoda instapt bij Red Bull. De Japanner kreeg nooit eerder de kans om zich bij het hoofdteam te bewijzen. Hij aast – samen met teamgenoot Liam Lawson – nog steeds op promotie.

Een overzicht van alle coureurs die dinsdag in actie komen op het Yas Marina Circuit:

Team Bandentest Young driver test McLaren Lando Norris, Oscar Piastri Pato O’Ward Ferrari Charles Leclerc Antonio Fuoco Red Bull Yuki Tsunoda Isack Hadjar Mercedes George Russell Andrea Kimi Antonelli Aston Martin Felipe Drugovich Jack Crawford Alpine Pierre Gasly Jack Doohan Haas Esteban Ocon Ryo Hirakawa Visa RB Liam Lawson Ayumu Iwasa Williams Carlos Sainz Luke Browning Sauber Nico Hülkenberg Gabriel Bortoleto

