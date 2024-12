Oud-Mercedes-coureur Nico Rosberg blikt terug op een opvallend moment in de slotfase van de GP Abu Dhabi. Lewis Hamilton, bezig met zijn laatste vijftien rondes als Mercedes-coureur, kreeg van teambaas Toto Wolff te horen dat hij de coureur voor hem, teamgenoot George Russell, wel zou kunnen inhalen. Rosberg zet door het moment zijn vraagtekens bij de neutraliteit van Wolff.

“We houden van je, en je zal altijd onderdeel zijn van deze familie”, waren de woorden van Toto Wolff via de boordradio tijdens Hamiltons laatste ronde als Mercedes-coureur in Abu Dhabi. “En als wij niet kunnen winnen, dan moet jij winnen.” De Brit vertrekt in 2025 naar Ferrari, en heeft zijn laatste meters als coureur voor de Duitse renstal erop zitten. Hamiltons opvolger is debutant Andrea Kimi Antonelli, waardoor verwacht wordt dat George Russell volgend jaar een leidende rol binnen het team krijgt.

Volgens Rosberg was het daardoor extra opvallend dat Wolff de zevenvoudig wereldkampioen in de laatste vijftien rondes in Abu Dhabi aanmoedigde om teamgenoot Russell in te halen. De Oostenrijker is normaliter niet vaak via de boordradio te horen, maar juichte volgens de oud-coureur Hamilton destijds toe om aan Russell voorbij te gaan. De vertrekkende coureur stond op dat moment op versere banden en kon daardoor de race ook voor zijn teamgenoot eindigen.

Neutraal?

Oud-Mercedes-coureur Nico Rosberg denkt echter niet dat Russell het bij de ‘vreemde’ boordradio van Wolff moet laten zitten. De tegenwoordige analist moedigt de Britse coureur zelfs aan om verhaal te gaan halen bij Wolff over het moment. “Toto kwam op de radio en zei: ‘je kunt dit Lewis’,” herinnert Rosberg zich, in de Sky Sports F1-podcast. “Dit gaat over zijn teamgenoot! Als ik George was en ik luisterde dit terug, zou ik zoiets hebben van: ‘Toto, wat is daarmee? Je zou hier neutraal moeten zijn’.”

