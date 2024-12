Max Verstappen heeft geen sanctie gekregen voor zijn felle radiobericht tijdens de seizoensfinale op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi, waarin hij de FIA-stewards ‘stupid idiots’ noemde. De Nederlander uitte zijn frustratie na het ontvangen van een tijdstraf van tien seconden voor een aanrijding met Oscar Piastri in de eerste bocht. Hoewel de opmerking tijdens de race de nodige aandacht trok, heeft de FIA besloten om geen verdere actie te ondernemen.

LEES OOK: Verstappen geëerd door Foundation Princess Charlene voor uitzonderlijke prestatie en steun

‘Stupid idiots’ blijft zonder gevolgen

De touché met McLaren-coureur Piastri vond plaats direct na de start van de race. Verstappen kreeg een tijdstraf van tien seconden, een straf die hij via de boordradio scherp bekritiseerde: “Kunnen we er niet 20 seconden van maken? Stupid idiots!” Normaal gesproken worden incidenten in de openingsronde met meer coulance beoordeeld, wat de frustratie van Verstappen verklaarde.

Tijdens het raceweekend zelf greep de FIA niet in naar aanleiding van zijn woorden. Deze week bevestigde een FIA-woordvoerder dat de kwestie als afgehandeld wordt beschouwd en dat Verstappen geen verdere sancties hoeft te vrezen.

LEES OOK: Taakstraf Max Verstappen bekend: educatief project in Rwanda

Eerdere kritiek en taakstraf

De uitspraak in Abu Dhabi was niet het eerste incident waarbij Verstappen zijn woorden niet inslikte. Tijdens de Grand Prix van Singapore eerder dit seizoen kreeg hij een taakstraf opgelegd nadat hij grof taalgebruik had gebruikt tijdens een persconferentie voorafgaand aan de race. Verstappen zal de taakstraf deze week uitvoeren in Rwanda, waar tevens het FIA-gala plaatsvindt. De Nederlander zal daar samenwerken met de lokale automobielclub voor een educatief project om kinderen te helpen.

Bekijk hier de kalender voor het seizoen van 2025

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Onze kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas bestel je online! Uitverkocht? Geen zorgen: het blad ligt ook in de winkel!