Max Verstappen heeft niet alleen indruk gemaakt met zijn prestaties op het circuit, maar ook met zijn inzet buiten de Formule 1. Na het veroveren van zijn vierde wereldtitel feliciteert de Foundation Princess Charlene de Monaco de Nederlander met zijn uitzonderlijke prestatie. De stichting prijst niet alleen zijn talent en doorzettingsvermogen, maar ook zijn betrokkenheid bij hun missie.

Bijzondere bijdrage

In september leverde Verstappen een unieke bijdrage aan de stichting door een sidepod van zijn Formule 1-auto te doneren. Dit item werd geveild tijdens de Crossing Calvi to Monaco Water Bike Challenge, een evenement dat jaarlijks wordt georganiseerd om geld in te zamelen voor belangrijke projecten. Dankzij de donatie van Verstappen konden aanzienlijke fondsen worden opgehaald voor de programma’s van de stichting. De programma’s zijn gericht op waterveiligheid, het voorkomen van verdrinkingen en het inspireren van jongeren via sport.

Missie

De Foundation Princess Charlene de Monaco zet zich wereldwijd in om kinderen een veilige omgeving te bieden waarin ze kunnen leren en groeien. De focus ligt op het voorkomen van verdrinkingen en het onderwijzen van jongeren via sport, waarmee samenwerking, respect en veerkracht worden bevorderd. De visie om kinderen betere kansen te geven, vormt de kern van de organisatie.

