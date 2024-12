Max Verstappen, viervoudig wereldkampioen, krijgt volgend seizoen een financiële meevaller. Hoewel hij in 2024 opnieuw de wereldtitel wist te veroveren, hoeft hij voor zijn superlicentie voor 2025 aanzienlijk minder te betalen dan een jaar eerder. De reden? In tegenstelling tot zijn dominantie in 2023, waarin hij een recordaantal van 575 punten scoorde, moest Verstappen dit seizoen meer vechten voor zijn successen. Met 412 punten zijn de kosten voor zijn nieuwe superlicentie een stuk lager.

Hoe werkt de Formule 1-superlicentie?

Elke Formule 1-coureur moet jaarlijks een superlicentie aanvragen om te mogen racen. De kosten hiervan bestaan uit een vast basisbedrag en een extra toeslag per gescoord punt in het voorgaande seizoen. Voor 2025 is het basisbedrag verhoogd naar $12.097 (€11.453) en kost elk punt $2.443 (€2.313), een lichte stijging ten opzichte van 2024.

Voor Verstappen betekent dit dat zijn totale rekening voor de superlicentie $1.079.448 bedraagt, een flinke besparing van ruim $200.000 ten opzichte van vorig jaar. Toen moest de Nederlander een recordbedrag van $1.286.324 neertellen, dankzij zijn historische prestaties in 2023.

Een prijzig seizoen voor Norris

Terwijl Verstappen bespaart, moet zijn rivaal Lando Norris juist dieper in de buidel tasten. De Brit, die dit seizoen tweede werd in het kampioenschap, scoorde 374 punten en behaalde vier overwinningen – een enorme vooruitgang ten opzichte van zijn 205 punten in 2023. Hierdoor stijgen zijn kosten voor de superlicentie van $465.510 naar $925.779. Norris heeft daarmee weliswaar zijn beste seizoen tot nu toe gereden, maar krijgt daar financieel gezien een flinke rekening voor terug.

