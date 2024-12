Max Verstappen liet zich dit jaar meermaals negatief uit over de gekleurde Britse berichtgeving en de vermeende ‘Britse voorkeur’ bij de Formule 1-stewards. De viervoudig wereldkampioen voelt dat hij ongelijk behandeld wordt, puur omdat hij ‘het verkeerde paspoort’ heeft. Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya herkent zich in de kritiek van Verstappen en is blij dat een coureur zich hier eindelijk over uitspreekt.

“Het probleem is dat 80 tot 85 procent van de media in de Formule 1 Brits is,” zei Verstappen eerder tegenover PA Media. “Ik heb het gevoel dat sommige dingen die over mij geschreven worden, niet eerlijk zijn.” De Nederlander weigerde specifieke media aan te wijzen, al kunnen de meeste Formule 1-fans wel raden om welke – voornamelijk Britse – platforms het gaat. Hij besloot zijn kritiek verder te verduidelijken door te stellen dat hij vaak moet lachen om de gekleurde berichten die hij voorbij ziet komen.

‘Stewards werken niet eerlijk’

Zijn frustratie is niet uniek; voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya, die tussen 2001 en 2006 in de koningsklasse reed, herkende zich in de kritiek van Verstappen. “Toen hij zei dat hij het verkeerde paspoort had, kon ik me daar zo erg mee identificeren,” zei Montoya deze week tegenover Instant Casino. De Colombiaan stelde bovendien dat er ook bij de stewards sprake is van ‘vriendjespolitiek’.

LEES OOK: Juridische strijd binnen Red Bull? ‘Sergio Pérez eist miljoenen’

“Als de FIA je niet mag, krijg je bijna altijd een straf, zelfs als je onschuldig bent,” vertelde hij. “Je krijgt een reputatie. Als je al eens een straf hebt gekregen, wordt er niet langer naar de feiten gekeken. Beslissingen worden dan net zo vaak gebaseerd op eerdere incidenten.” Montoya maakte tot slot een treffende vergelijking. “Het is alsof je geld hebt gestolen en daarvoor naar de gevangenis gaat,” zo stelde hij. “Als je dan vrijkomt en er verdwijnt weer ergens geld, wordt je weer opgepakt. De politie gaat er dan maar vanuit dat jij er iets mee te maken hebt.”

Bekijk hier de kalender voor het seizoen van 2025

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Onze kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas bestel je online! Uitverkocht? Geen zorgen: het blad ligt ook in de winkel!