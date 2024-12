De taakstraf die Max Verstappen eerder dit seizoen door de FIA kreeg opgelegd voor het gebruik van het woordje ‘fucked’ zal hij komende week moeten uitvoeren in Rwanda. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull is dan in het Afrikaanse land om tijdens het FIA Gala zijn wereldtitel in ontvangst te nemen. De taakstraf behelst het meedoen aan een project om kinderen te helpen.

Verstappen heeft eerder overlegd met FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem over de invulling van de sanctie. Eerder liet de Limburger nog weten het absoluut oneens te zijn met de straf, die hij kreeg naar aanleiding van zijn opmerkingen tijdens de GP van Singapore. Hij omschreef toen in de persconferentie de staat van zijn auto, de RB20, als ‘fucked’. De FIA bestempelde het als grof taalgebruik. Behalve Verstappen kwam ook de rijdersvakbond GPDA in het geweer middels een gemeenschappelijke verklaring namens alle coureurs. Volgens de GPDA was er van schelden geen sprake.

In de Rwandese hoofdstad Kigali zal Verstappen onder andere tijd doorbrengen met jonge coureurs als onderdeel van een basisontwikkelingsprogramma, georganiseerd door de Rwandese autosportbond RAC. Verstappen en de kinderen krijgen uitleg over een crossauto, die op basis van blauwdrukken van de FIA is gebouwd door de RAC. Deze betaalbare crossauto moet de drempel om te gaan racen in arme landen op termijn verlagen, zo is de ambitie.

