Na een uitdagend seizoen eindigde Kevin Magnussen zijn Formule 1-carrière met een mix van hoogte- en dieptepunten in Abu Dhabi. Terwijl Haas net naast P6 in het constructeurskampioenschap greep, kijkt de Deense coureur met trots en dankbaarheid terug op zijn tien jaar in de sport.

LEES OOK: Nieuw avontuur voor Kevin Magnussen: De Deen stapt over naar het LMDh-project van BMW

Veelbelovende start, teleurstellend einde

Magnussen begon zijn laatste race op het Yas Marina Circuit voortvarend. Vanaf P14 stormde hij naar P7 in de openingsronde, een indrukwekkende opmars. Helaas zorgde een trage pitstop in ronde 12 ervoor dat hij volledig terugviel in het veld. Zijn hoop op punten verdween definitief na een botsing met Valtteri Bottas, die met een lock-up in bocht 7 de Haas in een spin torpedeerde. De Deen moest hierdoor opnieuw terug naar de pits en viel buiten de punten.

Toch was er nog een moment van glorie: Magnussen zette in de slotfase op softs de snelste ronde neer, ruim twee seconden sneller dan de rest. “Ik denk dat het team me gewoon nog een keer wilde laten genieten,” vertelde hij na afloop tegenover F1TV. “Een Formule 1-auto met weinig brandstof en nieuwe banden – dat is fenomenaal. Het was hun manier om mijn afscheid extra bijzonder te maken, en dat heb ik zeker gewaardeerd.”

LEES OOK: VIDEO: Einde F1-carrière Valtteri Bottas met torpedo-actie op Magnussen

Een decennium vol dromen en strijd

Met de race in Abu Dhabi kwam er een einde aan de Formule 1-carrière van Magnussen. De 32-jarige kondigde eerder aan dat hij volgend jaar overstapt naar BMW als fabriekscoureur. Hoewel hij zijn ultieme droom – wereldkampioen worden – niet heeft waargemaakt, kijkt hij met trots terug op wat hij heeft bereikt. “Als klein jongetje droomde ik al van de Formule 1, en het is me gelukt om tien jaar in deze sport te rijden. Dat is een voorrecht. Natuurlijk wilde ik winnen, maar ik ben dankbaar dat ik een carrière heb kunnen opbouwen in een sport waar ik als kind alleen maar van kon dromen,” aldus Magnussen.

Magnussen reed voor McLaren, Renault en Haas en werd vooral geprezen om zijn vechtlust en vermogen om alles uit de auto te halen, zelfs in minder competitieve jaren.

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Onze kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas bestel je online! Uitverkocht? Geen zorgen: het blad ligt ook in de winkel!