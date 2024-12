Kevin Magnussen begint in 2025 aan een nieuw avontuur. De Deense coureur sluit zich aan bij BMW M Motorsport en wordt onderdeel van hun LMDh-programma. Magnussen zal achter het stuur kruipen van de BMW M Hybrid V8 en zich richten op enkele van ’s werelds meest prestigieuze langeafstandsraces.

LEES OOK: Isack Hadjar hint op Formule 1-debuut bij Visa RB: ‘Het is nog niet officieel’

Van Formule 1 naar endurance

Na 185 Formule 1-races tussen 2014 en 2024 is het tijd voor een nieuw avontuur. Magnussen, inmiddels 32 jaar oud, heeft in zijn loopbaan bewezen een veelzijdig talent te zijn. Zijn F1-debuut in 2014 leverde direct een podiumplaats op, en in 2018 behaalde hij zijn beste klassering in het kampioenschap met een negende plaats.

Ook in de wereld van endurance racing heeft de Deen zijn sporen al verdiend. In 2021 reed hij een volledig seizoen in het IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Daar boekte hij niet alleen een overwinning, maar stond hij ook vijf keer op het podium in de topklasse DPi. Daarnaast deed hij datzelfde jaar mee aan de iconische 24 uur van Le Mans in de LMP2-klasse. Die ervaring maakt hem een logische keuze voor het LMDh-project van BMW.

LEES OOK: Komt de Nederlandse GP naar het TT Circuit in Assen?

BMW verwelkomt Magnussen

Bij BMW M Motorsport zijn ze enthousiast over hun aanwinst. Andreas Roos, hoofd van BMW M Motorsport, spreekt zijn vertrouwen in Magnussen uit: “Kevin Magnussen is een uitstekende toevoeging aan ons LMDh-project. Hij heeft zijn snelheid op het hoogste niveau in de Formule 1 herhaaldelijk bewezen en brengt bovendien waardevolle ervaring mee met prototypes. We zijn blij dat hij zich bij de BMW M Motorsport-familie voegt.”

Magnussen kijkt zelf ook uit naar de nieuwe uitdaging: “Ik ben trots om een iconisch merk als BMW te vertegenwoordigen in enkele van de meest legendarische races ter wereld. Na tien jaar in de Formule 1 begin ik aan een spannend nieuw hoofdstuk. Ik kan niet wachten om aan de slag te gaan en samen met het team de voorbereidingen op 2025 te starten.”

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Onze kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas bestel je online! Uitverkocht? Geen zorgen: het blad ligt ook in de winkel!