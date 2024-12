Na 2026 verdwijnt Circuit Zandvoort van de Formule 1-kalender, zo maakte de organisatie woensdagochtend bekend. Na zes edities van de moderne Nederlandse GP kan de samenwerking met de FOM niet langer worden verlengd. De vraag rijst of het racefestijn niet elders in Nederland georganiseerd kan worden. Zou de Nederlandse GP bijvoorbeeld naar het TT Circuit in Assen kunnen verhuizen?

Het Algemeen Dagblad sprak – naar aanleiding van het aangekondigde vertrek van Zandvoort van de Formule 1-kalender – met een woordvoerder van het TT Circuit in Assen. Biedt dit kansen voor de organisatie om de Nederlandse GP naar Drenthe te halen? “We zijn er helemaal niet mee bezig”, reageerde de woordvoerder. “Dit is ook vers voor ons, maar op dit moment speelt dit geen enkele rol in onze strategische overwegingen.”

‘Enorm veel respect’

Het TT Circuit in Assen gaf verder aan ‘enorm veel respect’ te hebben voor de organisatie achter de GP van Zandvoort. De afgelopen vier jaar werd er in de Nederlandse badplaats immers een spectaculair evenement neergezet. Wereldwijd prees men de Dutch GP om de unieke fanbeleving en de sterke focus op duurzaamheid. Bovendien deed de organisatie alles alles zonder steun van de Nederlandse overheid – als een van de weinige Grands Prix wordt het raceweekend in Zandvoort volledig privaat gefinancierd.

“Het is geen geringe opgave om een Grand Prix te organiseren,” vervolgde de woordvoerder. “Er is veel geld mee gemoeid, en er wordt een aanzienlijk bedrijfsrisico genomen. Voor de autosport in Nederland vinden we het erg jammer dat het na zes jaar stopt in Zandvoort. Maar de organisatie heeft zeer welbewust een op ervaring gebaseerd besluit genomen. Ook daarvoor hebben we respect. We kunnen trots zijn op wat er is bereikt en op hoe dit alles verlopen is.”

